Исчезновение редких видов волнует учёных по всему миру, и они активно ищут способы сохранить генетическое разнообразие планеты. Один из новейших и самых амбициозных проектов — создание на Луне своеобразного «Ноева ковчега», который будет хранить клетки и ДНК исчезающих видов животных и растений. Об этом сообщает Science News Explores.

На Земле уже существует аналогичный проект — «Хранилище Судного дня» на Шпицбергене в Норвегии. Это огромный бункер, вмещающий около 4,5 миллионов образцов семян. Однако, как показал опыт, даже этот объект не застрахован от угроз. В 2017 году в бункер проникла талая вода, что побудило учёных задуматься о необходимости более надёжного резервного хранилища.

В качестве места для нового «ковчега» исследователи выбрали Южный полюс Луны. Здесь, в условиях постоянной тени и температуры, достигающей -196 °C, можно хранить биологический материал без использования дополнительной энергии. Это идеальные условия для длительного хранения генетических данных, которые могут понадобиться в будущем для восстановления утраченных видов.

Учёные из Вашингтона и Университета Аризоны уже работают над технологиями, которые позволят защитить образцы от радиации и микрогравитации. Эти меры необходимы для того, чтобы клетки могли выдержать жёсткие космические условия и остаться пригодными для использования даже через столетия.