Воронежские ученые предложили уникальный способ добычи коллагена из кожи пресноводных рыб, сообщили в Минобрнауки РФ. Этот инновационный метод, разработанный специалистами биологического факультета Воронежского государственного университета под руководством профессора Сергея Антипова, уже получил патент и имеет широкие перспективы применения в медицине, косметологии и пищевой промышленности.

Коллаген, будучи важным белком соединительной ткани, способствует поддержанию здоровья кожи, суставов и помогает организму выводить токсины. Однако до этого времени его добыча была длительным и неэффективным процессом с низким выходом чистого вещества. Новый метод значительно ускоряет производство, сокращая его с нескольких дней до всего нескольких часов и обеспечивая высокое качество получаемого коллагена.

Процедура включает в себя несколько последовательных этапов: шкура рыб очищается от лишних частей, а затем обрабатывается специальными растворами и ультразвуком. Итогом процесса становится чистый, однородный гидрат коллагена, который подходит для различных областей использования.

По мнению экспертов, эта разработка позволит улучшить качество продуктов на основе коллагена и существенно снизить стоимость его производства, открывая доступ к этому ценному белку для большего числа потребителей.