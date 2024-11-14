Американец Крейг Баллентайн, 33-летний житель Нью-Йорка, оказался под угрозой тюремного заключения в Дубае за нарушение закона, который запрещает высказываться критически в интернете. Как сообщает издание The Independent, Баллентайн, работавший грумером в салоне для собак в Объединенных Арабских Эмиратах, оставил негативный комментарий о работодателе после конфликта с ним.

За свой отзыв мужчина вскоре был задержан дубайской полицией. По словам местных адвокатов, прекращение дела практически невозможно, и судебное разбирательство продолжится.

Правозащитники предупреждают, что законы ОАЭ о киберпреступности особенно опасны для иностранцев. Радха Стерлинг, представитель организации «Задержанные в Дубае», отметила, что достаточно одного заявления о грубом или оскорбительном содержании публикации, чтобы завести дело против иностранного гражданина.

Этот случай подчеркивает строгие правила и контроль над онлайн-выражениями в ОАЭ, с которыми сталкиваются иностранные посетители и экспаты, работающие в стране.