Житель Нижнего Новгорода Яков выбрал для своего отпуска не популярные тропические курорты, а загадочный Иран, где провел 40 дней. причем побывал он не только в Тегеране, но и в Тебризе, Ширазе, Исфахане и даже на острове Ормуз в Персидском заливе со наменитым красным пляжем. В беседе с изданием «В городе N» он рассказал об опыте путешествия по стране, которую многие считают закрытой и нестабильной.

Маршрут начался с пересечения иранской границы на юге Армении, после чего Яков отправился в путешествие по всей стране. Его путь пролегал с севера на юг и обратно: он побывал у берегов Каспийского моря, исследовал красоты Персидского залива и даже посетил древний город Персеполис. Низкие цены приятно удивили: поездка на такси стоила около 150 рублей, полноценный обед — 350 рублей, а ночь в хостеле обходилась всего от 300 до 800 рублей.

Особое впечатление на Якова произвело гостеприимство местных жителей. По его словам, незнакомцы часто предлагали ему ночлег. В одном из случаев в Исфахане две девушки, с которыми он познакомился в автобусе, пригласили его к себе. Там, за ужином на ковре, Яков ощутил всю глубину иранской культуры. Но не обошлось без неприятных сюрпризов: в какой-то момент он заметил пропажу вещей и денег на сумму 200 долларов. Определить, кто мог взять деньги, так и не удалось.

Кроме повседневных впечатлений, Яков отметил архитектурные и исторические богатства Ирана. Мечети, древние базары, руины Персеполиса — всё это произвело сильное впечатление. По словам Якова, Иран оказался не только доступным, но и достаточно безопасным для туристов, вопреки многим стереотипам о стране.