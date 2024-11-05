В Каневе, расположенном в Черкасской области после объявления воздушной тревоги раздались взрывы, как передает украинский телеканал ТСН. Власти региона призвали местных жителей находиться в убежищах до отбоя.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога объявлена не только в Черкасской, но еще и в Полтавской, Киевской и Сумской областях. Сигнал о необходимости укрытия предупреждает жителей о рисках.

Ранее были зафиксированы взрывы непосредственно в Черкассах, а также в Харькове, в Хмельницкой и Житомирской областях. Накануне, 4 ноября, в столице Украины, Киеве, также раздался взрыв, сопровождаемый воющей сиреной воздушной тревоги.