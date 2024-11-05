Для повышения защиты граждан от мошенничества с кредитами в России разрабатывается многоуровневая система, включающая новые меры регулирования для кредитных и микрофинансовых организаций. Как сообщил «Известиям» Алексей Гузнов, заместитель председателя Центробанка, инициатива находится на стадии обсуждения с правительственными органами, и ее цель минимизировать риск финансовых махинаций и усилить безопасность заёмщиков.

Законопроект предполагает изменение сроков передачи сведений о новых кредитах в бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас банки обязаны сообщать эти данные в течение двух рабочих дней, однако планируется сократить этот срок до суток, что также обсуждалось с финансовыми учреждениями и потребует определённой технической доработки. Одной из ключевых мер станет так называемый «период охлаждения», вводимый для кредитов, превышающих сумму в 50 тысяч рублей.

Он позволит заёмщикам обдумать своё решение: к примеру, при кредите от 50 до 200 тысяч рублей на раздумья отводится четыре часа, а при большей сумме до двух дней. При этом такая мера не затронет ипотечные и автокредиты, если средства направляются непосредственно продавцу.

Эти шаги являются частью более масштабного проекта по созданию эффективной системы противодействия мошенничеству и обеспечению безопасности клиентов.