Добавление в рацион томатов, грейпфрутов и красного сладкого перца может принести значительную пользу для здоровья. Эти продукты обладают природными омолаживающими свойствами, благодаря содержащемуся в них мощному антиоксиданту — ликопину. Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал “Российской газете”, что ликопин помогает уменьшить проявления старения, такие как морщины, снижение упругости кожи и тусклый цвет лица.

Чтобы усвоение полезных веществ было максимальным, специалист рекомендует употреблять эти овощи и фрукты вместе с жирами. В таком сочетании организм лучше впитывает ликопин и другие важные элементы.

Кроме омолаживающего эффекта, ликопин оказывает благоприятное влияние на здоровье сердца и сосудов. Он снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, помогает контролировать уровень холестерина и способствует поддержанию нормального кровяного давления.

Также отмечается, что этот антиоксидант полезен для укрепления костей, поддерживает работу мозга и улучшает зрение.