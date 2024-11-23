Несмотря на напряжённую геополитическую обстановку, многие страны остаются гостеприимными для российских туристов. О том, где наших соотечественников рады видеть, рассказали эксперты и путешественники в беседе с «Лентой.ру».

Грузия: радушие вопреки стереотипам

После событий 2022 года некоторые россияне начали избегать поездок в Грузию, опасаясь антироссийских настроений. Однако, как отмечают туристы, ситуация постепенно меняется. Москвичка Зарина, посетившая Тбилиси, рассказала, что её опасения оказались напрасными. Общение с местными жителями, в частности с продавцом украшений, показало, что грузины сохраняют тёплое отношение к россиянам, называя осетин и русских братскими народами.

Тёплый приём на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия и ОАЭ продолжают удивлять гостей из России своим гостеприимством. Тревел-блогер Вячеслав Зенин, посетивший почти 100 стран, подчеркнул, что все стереотипы о строгости Саудовской Аравии не оправдались. Россияне ощущают себя комфортно и в Эмиратах, где много российских брендов, ресторанов и магазинов, что создаёт ощущение дома.

Таиланд и Бали: неизменное радушие

Таиланд остаётся одним из самых популярных направлений для россиян. По данным Ассоциации туроператоров России, поток туристов в эту страну в 2024 году увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом. На Бали также сохраняется доброжелательная атмосфера. Полина, которая ежегодно проводит зиму на острове, отметила, что местные жители ценят российских туристов за вклад в экономику страны.

Египет, Сербия и Италия: чувство дома

В Египте россиян называют добрыми и приятными туристами, в отличие от представителей других стран, которые часто ведут себя агрессивно. В Сербии ощущение близости с Россией выражается во всём: меню на русском языке, флаги РФ на улицах и искреннее радушие местных жителей. Италия также остаётся страной, где туристов из России встречают с теплотой. Полина, побывавшая там дважды, отметила, что итальянцы восхищаются русским менталитетом, находя его схожим со своим.

Африка: особое отношение к России

В африканских странах, таких как Марокко, россиян встречают с интересом и теплом. Путешественники отмечают, что местные жители часто называют президента России Владимиром Путиным «сильным лидером» и выражают уважение к нашей стране.

Куда ехать?

По словам эксперта Майи Котляр, россиян особенно ждут в странах, с которыми поддерживается прямое авиасообщение. Это Китай, Турция, Эмираты, страны Юго-Восточной Азии и Африки. В таких местах отношение к отечественным туристам остаётся неизменно дружелюбным.

Таким образом, россиянам не стоит бояться путешествий. Даже в условиях политической напряжённости множество стран сохраняют радушие и готовы предоставить комфортный отдых.