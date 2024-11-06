Дональд Трамп набрал 205 голосов выборщиков, что заметно укрепило его позиции в президентской гонке, в то время как Камала Харрис отстала с результатом 117 голосов. Эти данные стали известны по результатам предварительных подсчетов, проведенных CNN и Fox News.

Республиканец уже получил поддержку в штатах Монтана (четыре голоса выборщиков) и Юта (шесть голосов), что стало важным шагом на пути к победе.

Особое внимание сейчас приковано к Пенсильвании, ключевому штату с 19 голосами выборщиков, где подсчитано 51% бюллетеней. Согласно данным New York Times, Трамп лидирует там с результатом 50,6%, тогда как Харрис получила 48,5%. Сообщается, что штаб Трампа встретил предварительные итоги бурной радостью, понимая значимость этого штата для конечного результата.

Пенсильвания — решающий элемент в этой гонке, ведь её поддержка может сыграть ключевую роль для победы. Для получения президентского кресла кандидатам необходимо набрать 270 голосов выборщиков, и без Пенсильвании достичь этого показателя будет сложно для обеих сторон.

По прогнозам New York Times, у Трампа есть 82% шансов стать президентом, так как он может заручиться поддержкой примерно 296 выборщиков, тогда как Харрис, вероятно, сможет получить только 242 из необходимых 270 голосов.