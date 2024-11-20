В системах бронирования российских туроператоров доступны экономичные варианты отдыха в Турции с вылетом из Москвы в первых числах декабря. Стоимость недельных туров на двоих в отелях категории пять звезд начинается от 90 тысяч рублей. Сезонные скидки и снижение туристического потока сделали предложения особенно привлекательными.

Так, за 90,1 тысячи рублей можно забронировать тур в Viking Star Hotel в Кемере, однако питание в эту сумму не включено. First Class Hotel в Аланье с завтраками обойдется на две тысячи рублей дороже. Для тех, кто предпочитает формат «все включено», тур в Beach Club Doganay на том же курорте доступен за 102,9 тысячи рублей.

Отели более высокого уровня предлагают отдых в формате all inclusive по схожей стоимости. Например, неделя в Sensitive Premium Resort & Spa в Белеке обойдется в 113 тысяч рублей, а в Justiniano Deluxe Resort в Аланье — в 116,9 тысячи рублей. За 125,8 тысячи рублей можно провести отпуск в Crystal De Luxe Resort & Spa в Кемере. Более дорогие предложения, такие как Akka Alinda Hotel (145 тысяч рублей), Ic Hotels Santai Family Resort (142 тысячи рублей) или Selectum Family Resort Side (147 тысяч рублей), подойдут для туристов, готовых к чуть большим расходам за комфорт и высокий уровень сервиса.

Зимний сезон на турецком побережье отличается от летнего. Меньшее количество чартерных рейсов, упрощенные концепции обслуживания в отелях и более скромная анимация позволяют существенно сэкономить. Хотя погода может не способствовать пляжному отдыху, многие отели предлагают подогреваемые бассейны, а отдых в целом становится более спокойным и размеренным. Для туристов, ищущих сочетание высокого уровня сервиса и экономии, отдых в Турции зимой становится отличным выбором.