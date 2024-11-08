В России набирает популярность новая и недешевая услуга для автомобилистов — детоксикация организма с помощью капельницы, что, как утверждают её сторонники, позволяет сесть за руль уже через короткое время после употребления алкоголя. Некоторые клиники предлагают подобные процедуры, обещая быстрое восстановление и снятие похмельного синдрома, пишет «Газета.Ru». Однако врачи и юристы выражают сомнения в безопасности и законности этой практики.

В московской Refresh Clinic такую услугу назвали «Можно за руль». Там уверяют, что специальная капельница моментально устраняет симптомы похмелья и восстанавливает организм, позволяя вернуться к управлению автомобилем. В «коктейль» входят ремаксол, витамины группы B, панангин, церневит и другие компоненты, но точный состав подбирается врачом индивидуально.

Услуга стоит немало — 12 тысяч рублей за сеанс. Представители клиники утверждают, что состояние улучшается уже после первой процедуры, что даёт клиентам ложное чувство трезвости. Однако медики предупреждают, что подобная детоксикация не убирает алкоголь из крови.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов подчёркивает, что капельницы снимают лишь поверхностные симптомы похмелья, такие как слабость и тошнота, но не удаляют спиртное из организма. Алкоголь выводится естественным путём, и никакая капельница не может ускорить этот процесс. Другой специалист, врач-нарколог Василий Шуров, называет подобные процедуры обманом, заявляя, что они дают иллюзию трезвости. По его словам, реклама таких услуг вводит людей в заблуждение: «Можно за руль, но только до первого гаишника», — предупреждает Шуров.

Эксперт также отмечает, что печень перерабатывает этанол с постоянной скоростью — около 10 мл в час. Если человек употребил большое количество алкоголя, детоксикация за короткое время невозможна. При этом, добавляет Шуров, нередко на рынке встречаются шарлатаны, оказывающие такие услуги на дому, что опасно для жизни.

Сергей Радько, адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», подчёркивает юридическую сторону вопроса. Даже если клиника обещает эффект, в документах, подписываемых пациентом, указывается, что он сам несёт ответственность за своё состояние. Врач психиатр-нарколог Александр Ковтун добавляет, что наличие медицинской справки от клиники не освобождает водителя от ответственности перед законом.

Нарколог Андрей Болонкин согласен, что капельницы могут помочь при лёгком похмелье, но не при сильном опьянении. Он напоминает, что подобные процедуры создают нагрузку на организм, особенно на сердце и почки, и использовать их нужно осторожно. В основе таких процедур лежит форсированный диурез — выведение жидкости из организма вместе с токсинами, что может быть рискованно.

Специалисты призывают россиян помнить, что никакая капельница не способна мгновенно очистить кровь от алкоголя.