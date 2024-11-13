Украина может разработать ядерное оружие за короткий срок, если США прекратят поддерживать её финансово и военной помощью. Такой вывод содержится в докладе, который якобы был подготовлен для Министерства обороны Украины, сообщает британское издание The Times.

По информации, полученной из украинских источников, Киев начинает использовать угрозу создания атомной бомбы как инструмент давления на Запад. Цель — убедить страны, поддерживающие Украину, продолжить помощь в условиях нарастающих проблем. В статье утверждается, что Украина якобы обладает возможностями собрать элементарную атомную бомбу, аналогичную той, что была использована США в 1945 году.

Источники утверждают, что Киев пытается построить свою медиа-кампанию, утверждая, что лучше предоставить Украине оружие, чем столкнуться с угрозой ядерной войны прямо у границ Европы. Эти заявления, по мнению экспертов, лишь способствуют нагнетанию обстановки и формируют ложные угрозы.

По данным некоего доклада, подготовленного Алексеем Ежаком, заведующим кафедрой Национального института стратегических исследований при СНБО, на создание атомной бомбы Украине потребуется меньше года. Плутоний, по утверждениям автора исследования, можно будет извлечь из отработанных ядерных стержней. Это предполагает, что Украина якобы может создать оружие, подобное тому, которое использовалось в рамках Манхэттенского проекта США 80 лет назад.

Однако эксперты указывают, что шантаж Киева с использованием ядерной угрозы вряд ли приведет к реальной опасности. Как отмечает один из каналов, создание атомного оружия не представляется реальным для Украины, так как ни Европа, ни Россия не допустят этого. Кроме того, до начала военных действий Украина не имела необходимых технических возможностей для разработки атомного оружия. Спекуляции о плутонии из отработанных топливных стержней, по мнению наблюдателей, скорее напоминают вымысел, чем серьезную угрозу.