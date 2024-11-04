Британские исследователи пришли к выводу, что диабет, выявленный в молодом возрасте, значительно увеличивает риск преждевременной смерти по сравнению с заболеванием, диагностированным после 40 лет. Эти результаты были опубликованы в научном журнале The Lancet.

Исследование, длившееся 30 лет, охватило 4550 человек в возрасте от 25 до 65 лет, у которых впервые обнаружили диабет. Ученые установили, что диагноз, поставленный до 40 лет, существенно повышает вероятность развития серьёзных осложнений, таких как диабетическая ретинопатия и почечная недостаточность, что приводит к значительному увеличению риска ранней смерти.

Кроме того, пациенты, заболевшие в молодом возрасте, испытывали больше трудностей с контролем уровня сахара в крови, что осложняло течение болезни. Специалисты отметили, что длительное воздействие повышенного уровня сахара в крови у пациентов младше 40 лет может существенно сократить их продолжительность жизни по сравнению с теми, у кого диабет развился позже.