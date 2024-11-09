Новый президент США Дональд Трамп ставит перед собой амбициозную цель — ослабить связи между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном. Об этом сообщает издание The Hill.

Как считает Андреа Кендалл-Тейлор, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности, Трамп планирует действовать с каждой из этих стран отдельно, без широкой поддержки союзников. Такая стратегия, по её мнению, может привести к тому, что в противовес США, эти государства, действующие сообща, приобретут значительное преимущество.

Дэвид Крамер, исполнительный директор Института Дж. Буша-младшего, выразил мнение, что единственный способ противостоять альянсу этих четырёх стран — это помочь Украине победить в конфликте. Это мнение разделяют некоторые американские дипломаты, которые называют эту группу стран аббревиатурой CRINK. Более того, они говорят о них как о “оси потрясений”, предполагая, что Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян намерены бросить вызов американскому мировому господству.

Положение дел на международной арене остаётся напряжённым, и стратегия Трампа, как считают эксперты, может кардинально изменить баланс сил на глобальной политической сцене.