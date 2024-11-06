По итогам прошедших президентских выборов в США лидирует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, сообщает газета The Hill. Это предвещает ему возвращение в Белый дом почти четыре года спустя после завершения его первого срока.

Ранее телеканал Fox News информировал, что республиканцы заняли 51 место в Сенате, что лишает демократов контроля над верхней палатой Конгресса. Таким образом, Республиканская партия укрепила свои позиции в американской политике.

На выборах, где основные соперники — Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис — шли с приблизительно равной поддержкой, решающую роль сыграли так называемые колеблющиеся штаты, такие как Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Именно от их результатов зависело, кто станет следующим главой государства.

Известно, что Трамп наблюдал за ходом подсчета голосов в своей резиденции во Флориде. В это время Харрис следила за ситуацией из Университета Говарда, но позднее покинула избирательный штаб.