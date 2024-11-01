Болезни печени остаются одной из главных причин, повышающих вероятность развития рака, сообщает The Daily Mirror. Они часто протекают бессимптомно и потому заслуженно получили название «тихого убийцы».

Памела Хили, генеральный директор британского фонда по борьбе с заболеваниями печени British Liver Trust, подчеркивает, что выявление на ранних стадиях значительно повышает шансы на успешное лечение. Однако многие пациенты даже не догадываются о проблемах с печенью, пока болезнь не начинает прогрессировать.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) отмечает, что существует целый ряд заболеваний печени, и часть из них можно предотвратить. К числу профилактических мер относятся поддержание нормального веса и умеренное потребление алкоголя. Клинический директор по онкологии NHS Питер Джонсон предупреждает, что промедление с диагностикой может привести к катастрофическим последствиям для здоровья. Он также отметил, что доступ к программам сканирования позволяет многим пациентам вовремя проходить обследования и начинать необходимую терапию.

Симптоматика рака печени варьируется. Среди возможных признаков — боль в животе, чувство распирания, быстрая потеря веса и снижение аппетита. Медики настаивают на необходимости обращаться за помощью к специалистам при любых тревожных симптомах, ведь ранняя диагностика дает гораздо больше шансов на успешное лечение.

Ранее сообщалось, что заболеваемость раком печени продолжает расти. Врачи выделили девять основных признаков, на которые следует обращать особое внимание. Хотя чаще всего рак печени выявляют у людей старшего возраста, риск заболевания присутствует в любом возрасте. Основными факторами риска являются возраст, генетическая предрасположенность, образ жизни и условия окружающей среды.