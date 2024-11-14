Грелки считаются абсолютно безопасными в эксплуатации, однако иногда они все же могут причинить вред. Это касается случаев, когда они прикладываются слишком близко к коже на длительное время, предупредил терапевт Амир Хан в интервью изданию Metro.

Врач пояснил, что прикладывание слишком горячей грелки прямо к коже может привести к ожогам и вызвать так называемую тепловую эритему — сетчатый пигментированный рисунок, который образуется из-за длительного воздействия тепла или инфракрасного излучения.

«Если держать грелку на одном месте слишком долго, это может вызвать сыпь», — рассказал доктор.

Хан также добавил, что подобные высыпания могут быть безопасны, но иногда их появление сигнализирует о хроническом воспалении или другом системном заболевании, требующем дополнительного обследования.