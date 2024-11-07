Многие люди склонны недооценивать повышение температуры, рассматривая его лишь как признак простуды. Однако врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru подчеркнула, что это один из самых универсальных симптомов, который может сигнализировать о самых разных заболеваниях.

Чаще всего, по словам Чернышовой, повышение температуры связано с респираторно-вирусными инфекциями. Но этот признак также может указывать на кишечные инфекции или заболевания мочеполовой системы, сопровождаясь слабостью, головной болью и общим ухудшением самочувствия.

Иногда даже длительное, пусть и незначительное повышение температуры является ранним признаком аутоиммунных нарушений, таких как ревматизм, системная красная волчанка или ревматоидный артрит. Кроме того, температура может повышаться при некоторых онкологических заболеваниях, особенно связанных с кровью, таких как острый лейкоз, а также при проблемах с щитовидной железой.

Чернышова также отметила, что беспричинное повышение температуры может быть вызвано нервным перенапряжением или хронической усталостью, когда организм сбоит из-за чрезмерного стресса.

Она подчеркнула, что при длительном повышении температуры необходимо установить точную причину, а в ряде случаев для диагностики требуются лабораторные анализы и рентгенологическое обследование.