Контроль уровня холестерина и артериального давления может существенно снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь. Об этом рассказал терапевт Артем Батраков, объяснив, как именно можно позаботиться о состоянии своих сосудов.

Почему важно следить за холестерином и давлением

По словам специалиста, гипертензия и гиперхолестеринемия (повышенный уровень холестерина) являются одними из главных причин преждевременной смертности. Для оценки рисков каждому человеку рекомендуется сдавать липидограмму — анализ, который позволяет определить уровень холестерина в крови и выявить возможные нарушения. Кроме того, важно проводить УЗИ сосудов шеи для проверки наличия атеросклеротических бляшек, которые могут угрожать сердцу и мозгу.

Контроль артериального давления также играет ключевую роль. Повышенное давление может спровоцировать разрыв сосудов, особенно если в них уже сформировались атеросклеротические бляшки. Регулярный мониторинг этих показателей помогает предотвратить развитие серьезных осложнений.

Как справляться с проблемой

Для нормализации уровня холестерина и давления Батраков предлагает два подхода:

1. Немедикаментозный — через изменение образа жизни. Это включает правильное питание, регулярную физическую активность и отказ от вредных привычек.

2. Медикаментозный — использование препаратов, которые назначает врач. В большинстве случаев рекомендуется комбинировать оба подхода.

Терапевт подчеркнул, что своевременное обследование и осознанный подход к своему здоровью позволяют выстроить оптимальную стратегию лечения, которая не только снизит риски заболеваний, но и повысит качество жизни.

Рекомендации для всех

Батраков напомнил, что управление всего двумя факторами — холестерином и давлением — может спасти сосуды от износа и преждевременных повреждений. Это особенно важно для тех, кто находится в группе риска: курит, страдает от лишнего веса, ведет малоподвижный образ жизни или имеет наследственную предрасположенность.

«Контроль этих факторов способен привнести в жизнь не только здоровье, но и уверенность в завтрашнем дне», — заключил врач в беседе с «Доктор Питер».

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