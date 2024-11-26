Экипаж танка Т-80 мотострелкового соединения группировки войск “Восток” успешно уничтожил опорный пункт Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении. Этот удар значительно облегчил продвижение штурмовых групп, сообщает Министерство обороны России.

Танк был доработан для повышения защиты от вражеского вооружения. Как отметил командир взвода с позывным “Уфа”, машина оснащена дополнительными элементами, включая так называемый “царь-мангал” — специальную защитную конструкцию на броне, а также цепи, решётки и противоминный колейный трал. Кроме того, на танке установлены системы радиоэлектронной борьбы, повышающие устойчивость к атакам дронов.

В ходе операции экипаж танка выдвинулся на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела, где применил 125-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для подавления огневых точек противника. Удары были нанесены по пулемётным укреплениям и другим позициям ВСУ, что обеспечило надёжную огневую поддержку наступающим подразделениям пехоты. Стрельба велась на расстоянии до 800 метров, несмотря на активное применение противником FPV-дронов, затруднявших работу танкистов.

Командир взвода рассказал, что экипажу удалось не только разрушить укрепления противника, но и проделать проходы в минно-взрывных заграждениях. Это позволило нейтрализовать огневые средства и личный состав противника, открывая путь для дальнейшего наступления российских сил.

Модернизированный Т-80 вновь продемонстрировал свою эффективность в условиях активного противодействия, подтверждая, что технические доработки и слаженные действия экипажа способны существенно повлиять на исход тактических операций.