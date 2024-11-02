Ученые выяснили, что человек остается в сознании даже после наступления смерти, однако длится это совсем недолго, сообщает “Медиапоток”.

Многие люди представляют себе смерть как нечто похожее на сон. Кажется, что это просто постепенное погружение в темноту и покой. Но реальность несколько иная. Профессор медицины из Нью-Йоркского университета Сэм Парния утверждает, что сознание сохраняется чуть дольше, чем предполагается. После остановки сердца активность в коре головного мозга продолжается еще около 20 секунд.

Эту теорию подтверждают исследования, проведенные на лабораторных крысах. Ученые заметили, что, несмотря на остановку жизненных функций, их мозг сохранял повышенную активность еще некоторое время.

Если такие процессы схожи и у людей, это может объяснить феномен “света в конце туннеля” и ощущение наблюдения за происходящим, о которых рассказывают люди, пережившие клиническую смерть.