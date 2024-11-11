Среди найденных сокровищ бронзового века Иберии, хранящихся в Испании, исследователи обнаружили уникальные артефакты, которые добавили новые страницы в историю древнего ювелирного мастерства. Речь идет о старинном браслете и полой полусфере с золотым покрытием, которые, как выяснилось, сделаны из железа метеоритного происхождения.

Это открытие, к которому пришел археолог Сальвадор Ровира-Льоренс, свидетельствует, что около 3 тысяч лет назад жители Иберийского полуострова обладали более продвинутыми техниками работы с металлом, чем считалось ранее.

Клад Вильены: загадка древних артефактов

Этот клад, найденный еще в 1963 году в испанском Аликанте, включает 66 золотых изделий. Его считают одним из крупнейших собраний ювелирных украшений бронзового века на Пиренейском полуострове и в Европе. Но возраст коллекции было сложно определить, поскольку два предмета — браслет и полусфера, предположительно часть древнего скипетра или меча, — были изготовлены из железа, что вызывало вопросы.

Метеоритное происхождение: анализ и подтверждение

Изначально ученые полагали, что изделия сделаны из железа, добытого из руд земного происхождения. Однако исследования показали: в металле присутствует большое количество никеля, что указывает на его метеоритное происхождение. Такой анализ позволили провести специалисты из Муниципального археологического музея Вильены. При помощи масс-спектрометрии были отобраны образцы артефактов, несмотря на сильную коррозию, и результаты подтвердили: оба предмета созданы из материала, прилетевшего из космоса.

Роль метеоритного железа в культуре бронзового века

В доисторические времена железо с высоким содержанием никеля, характерное для метеоритов, использовали для создания ценнейших предметов. Знаменитым примером такого использования считается кинжал фараона Тутанхамона, также изготовленный из метеоритного железа. В Европе доисторические изделия из этого материала встречаются редко, и тем значимее это открытие для истории Пиренейского полуострова.

Перспективы дальнейших исследований

Научное сообщество предполагает, что точные выводы можно будет сделать с применением более современных неинвазивных методов анализа. В будущем они смогут подтвердить точный возраст и происхождение этих редких артефактов, оставляя нам ещё больше возможностей для раскрытия секретов далекого прошлого и технологий древних мастеров.