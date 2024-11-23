Т-Банк анонсировал разработку новой концепции мобильного приложения, которое заменит привычные супераппы. Обновлённая платформа призвана повысить удобство взаимодействия пользователей с экосистемой кредитной организации, сообщает источник в банке. В пресс-службе подтвердили эту информацию и уточнили, что решение уже утверждено руководством.

Новое приложение, по словам представителей Т-Банка, будет отличаться от классического супераппа. Его цель — предложить пользователям максимальную простоту и адаптивность, предоставляя доступ к наиболее востребованным функциям. Презентация обновления может состояться в ближайшее время.

Ранее Т-Банк уже представил экосистему для автомобилистов «Сфера Авто», которая строится вокруг интересов владельцев машин. Этот проект стал примером нового подхода к разработке клиентских сервисов, где акцент сделан на индивидуальных потребностях аудитории. В банке подчеркивают, что новая концепция мобильного приложения будет развивать эту идею, предлагая максимально персонализированный сервис.

По мнению экспертов, попытки крупных игроков рынка интегрировать в супераппы большое количество услуг нередко оборачиваются неудобством для пользователей. Генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что приложения с множеством функций, как правило, используются клиентами лишь частично. Это приводит к тому, что интерфейс становится перегруженным, а пользователям сложнее ориентироваться в предложениях.

«Создание качественного приложения, которое выполняет конкретные запросы клиента, окажется более выгодным как для пользователей, так и для компании», — считает Кусков.

Анвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган добавляет, что попытки собрать все сервисы в одном приложении привели к стагнации первых поколений супераппов. «Пользователи теряли контроль над функционалом и часто вынуждены были использовать несколько приложений вместо одного», — поясняет он. Новая стратегия, по мнению эксперта, способна вернуть интерес пользователей к таким платформам за счёт простоты и целевого подхода.

Стоит отметить, что в 2024 году Т-Банк завершил ребрендинг, отказавшись от прежнего названия «Тинькофф» в пользу нового имени. Изменения сопровождались упрощением визуальной идентики и ориентацией на доступность и лёгкость взаимодействия. Новая концепция мобильного приложения продолжает эту линию, предлагая инновационные решения для улучшения клиентского опыта.