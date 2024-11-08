В наши дни всё чаще создаются семьи, где супруги придерживаются разных религиозных убеждений. О том, как православие относится к таким бракам, рассказал настоятель храма Иоанна Предтечи в Заречном, отец Виталий Зорин.

По его мнению, идеально, если супруги едины в вопросах веры, поскольку это укрепляет гармонию в семье.

«Общие убеждения помогают сохранять единство», — поясняет он.

Но бывают случаи, когда любовь и взаимное уважение делают возможным счастливый союз даже при различных религиозных взглядах.

«Если люди действительно любят друг друга и уважают веру партнёра, их союз может быть крепким», — говорит отец Виталий. Главное, чтобы различие в убеждениях не мешало совместной жизни и воспитанию детей.

«Любовь покрывает многое. Если мы готовы терпеть и поддерживать друг друга, тогда ничто не станет препятствием», — добавил он.