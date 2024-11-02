Православный священник Николай Савченко, представляющий храм святителя Петра, митрополита Московского, выразил свою точку зрения на практику йоги. Он подчеркнул ее несовместимость с христианским учением.

Основные принципы восточной философии, лежащие в основе йоги, не соответствуют православному мировоззрению, отметил он в беседе с “Общественной службой новостей”.

Савченко уточнил, что йога не предполагает молитвы или обращения к Творцу. Эта практика больше ориентирована на расслабление и управление энергией, а не на духовное общение с Богом. Согласно священнику, подобные занятия могут дать человеку ложное ощущение, что он может развиваться духовно без Божьего участия, что противоречит православным убеждениям.

Тем не менее, священнослужитель допускает, что йогой можно заниматься исключительно как физическими упражнениями, без погружения в духовные аспекты восточной философии.