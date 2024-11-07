В западных странах и США наметился интересный тренд: религиозные сообщества начали активно рассматривать возможности использования искусственного интеллекта (ИИ) в своей деятельности. Внедрение ИИ рассматривается как новый способ привлечь молодёжь к вопросам веры и духовности.

Католическая церковь, например, движется в ногу с технологиями, запуская «ИИ-священников». Эти цифровые помощники доступны круглосуточно, чтобы дать разъяснения по вопросам религии. Чат-боты с искусственным интеллектом, такие как God и Bible.Ai, предлагают толкование библейских текстов, пастырские советы и даже готовые проповеди. Их задача — обеспечить круглосуточную поддержку верующих.

Кроме того, Епископальная церковь также приняла новый подход: она создала виртуального собеседника по имени Кэти, который может ответить на вопросы об основных вероучениях и традициях. Это помогает наладить контакт с теми, кто не всегда имеет возможность лично посещать службы, но нуждается в духовных советах.

Однако не все представители церкви одобряют такие новшества. Священник Николай Савченко из московского Храма святителя Петра в разговоре с журналистом отметил, что во многих религиозных вопросах искусственный интеллект не сможет заменить человека. Он напомнил, что ИИ — это всё-таки машина, и, какими бы высокими ни были её возможности, духовная близость с Богом остаётся вне её досягаемости.

Священник подчеркнул, что в некоторых сферах ИИ недопустим. Он вспомнил, что ещё в древности возникали споры по поводу музыки в храмах. Например, в православных храмах было разрешено лишь пение, тогда как католики со временем включили органную музыку, хотя это тоже стало предметом горячих обсуждений. По мнению отца Николая, духовное прославление Бога должно исходить именно от человека, а музыка в храме может лишь помочь настроиться, но не стать полноценным выражением веры.

Также он считает, что ИИ не должен участвовать в катехизических беседах, призванных разъяснять основы вероучения. Машина, по его мнению, не может заменить живое общение и вдохновить на глубокую веру.