Протоиерей Андрей Федоров рекомендует родителям честно рассказывать детям о смерти, избегая эвфемизмов вроде «долгий сон» или «поездка». Подобные сравнения, по его мнению, могут исказить восприятие реальности у ребёнка, что позже отразится на его психике. Вместо этого, важно объяснять смерть как естественное явление, сравнивая её, например, с увяданием цветка. Для самых маленьких можно рассказать, что душа не умирает и после ухода человека переходит в другой мир, где ей хорошо. Яркие образы, знакомые детям по сказкам, вроде райского сада с ангелами, помогут малышу осмыслить непростую тему.

С учениками младших и средних классов, считает отец Андрей, можно уже говорить более подробно. Он предлагает объяснить им христианское представление о загробной жизни, рае и аде, а также рассказать о Страшном Суде. Однако священник советует делать акцент не на устрашающих образах ада, а на важности добрых поступков, заботе о других и праведной жизни, подчеркивая, что земная жизнь — это лишь подготовка к вечности.

В беседе с ИА «Новосвят» отец Андрей также отметил важность личного примера родителей. Дети, как правило, воспринимают веру не только из слов, но и из поведения взрослых. Когда родители живут, соблюдая христианские заповеди, дети легче принимают веру как естественную часть жизни. Священник также призвал родителей не стесняться обращаться за помощью к духовенству, если им сложно обсуждать эти темы с детьми.