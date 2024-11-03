Пророчества известных экстрасенсов, таких как Ванга, требуют осторожного и даже скептического восприятия, утверждает священник. Он пояснил, что дар предвидения может быть дан свыше, однако не все, кто объявляет себя пророком, имеют божественное благословение. Среди них есть те, кто лишь прикидывается носителем особых способностей, вводя людей в заблуждение. Подобные примеры приводятся даже в Библии.

Особое внимание священнослужитель обратил на природу таких способностей. Он пояснил, что истинное предвидение возможно лишь для тех, кто имеет тесную связь с Богом, как это было у святой Матроны Московской. Однако происхождение способностей Ванги вызывает вопросы, и он не исключает, что они могут быть не от Бога, а иметь демонический характер.

Также священник предупредил, что общение с экстрасенсами и людьми с подобными способностями может представлять духовный риск. По его мнению, обращение к таким практикам может негативно повлиять на душу и даже нанести ей вред, если свой “дар предвидения” доморощенные “маги и чародеи” получили от демонических сил.