Далеко не все, утерждающие, что способны предсказывать будущее, на самом деле владеют такими возможностями. Среди подобных провидцев очень много шарлатанов, которые вводят людей в заблуждение.

Священник Русской православной церкви объяснил, что дар предвидения может быть настоящим только у тех, кто обладает глубокой духовной связью с Богом. Именно Всевышний дарует талант видеть будущее.

В качестве примера священник привел святую Матрону Московскую, чьи способности однозначно были божественного происхождения. К предсказаниям знаменитой и “раскрученной” Ванги лучше все же относиться с осторожностью, хоть некоторые из них и сбываются. Подтверждений божественного происхождения ее дара не существует, поэтому пророчества могут исходить от сил зла.

Священнослужитель также посоветовал верующим избегать контактов с экстрасенсами и гадалками. Он предупредил, что такие взаимодействия могут навредить духовному состоянию человека и привести к негативным последствиям для души.