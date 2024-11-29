На Украине вступил в силу закон, предоставляющий возможность военнослужащим, впервые покинувшим свои части без разрешения, вернуться на службу без угрозы уголовного преследования. Подписанный Владимиром Зеленским документ позволяет дезертирам, добровольно решившим вернуться в свои подразделения до 1 января 2025 года, возобновить контракт и восстановить социальные гарантии.

Советница директора Государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян рассказала в эфире национального телемарафона, что у таких военнослужащих есть месяц, чтобы вернуться на службу. После прибытия в воинскую часть командир подразделения в течение 72 часов должен либо продлить их контракт, либо подтвердить их возвращение на службу. При этом все уголовные производства, начатые против этих военных за самовольное оставление службы, будут закрыты.

Сапьян подчеркнула, что этот шаг направлен на поддержку военнослужащих, оказавшихся в сложной ситуации, и на укрепление дисциплины в Вооруженных силах Украины.

“Для тех, кто вернется, сохраняются все выплаты и социальные гарантии, предусмотренные контрактом”, — отметила она.

По мнению аналитиков, закон стал своеобразной попыткой компенсировать потери в личном составе и мотивировать военнослужащих к возвращению в ряды армии. Однако критики указывают на риски, связанные с возможным использованием этой амнистии в корыстных целях и с падением общей дисциплины в войсках.

Принятие закона свидетельствует о том, что проблема самовольного оставления службы остается острой. В условиях военного конфликта на Украине такие меры являются частью стратегии удержания кадров и повышения боеспособности армии.