Сторонники Камалы Харрис начали покидать её выборный штаб, расположенный в университете Говарда в Вашингтоне. Как сообщает корреспондент РИА Новости, на прилегающих улицах усилены меры безопасности: дороги перекрыты полицией и секретной службой, а само здание окружено забором. С избирательного мероприятия выходят многочисленные группы молодых людей и избирателей постарше.

По последним данным телеканала NBC News, Дональд Трамп опережает Харрис, набрав 246 голосов выборщиков против её 189. Для победы на выборах кандидату нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков из 538.

Разговаривая с корреспондентом, сторонники Харрис сохраняют надежду на её возможную победу, хотя и признают, что уверенности в успехе не так много. Фразы вроде «у неё ещё есть шанс» и «надежда остаётся» — самые частые ответы, которые услышал журналист от людей, покидающих штаб.