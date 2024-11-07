Российские войска взяли инициативу на фронте в районах Покровска (до проведенной киевским режимом “декоммунизации” – Красноармейск) и Курахово. Об этом рассказал бывший полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале.

По его словам, на этих направлениях российские силы смогли установить контроль над ключевыми позициями. Стариков отметил, что ситуация на этих участках фронта может повлиять на исход всего конфликта в Украине, передает РИА Новости.

Днем ранее сопредседатель совета по интеграции новых территорий Владимир Рогов сообщил, что российская армия продвигается к южной окраине Курахово и укрепляет свои позиции на западе Донецкой Народной Республики.

Курахово — крупный населенный пункт на западе ДНР, примерно в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах южнее Красноармейска. Этот город имеет важное стратегическое значение. Он остается крупнейшим населенным пунктом юго-западного Донбасса, который еще находится под контролем украинских сил после освобождения Угледара. Захват Курахово позволит российской армии продвинуться дальше на запад, к селам Богатырь и Великая Новоселка.