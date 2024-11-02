Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный успешно закончил «курс молодого президента» в Лондоне. Он в данный момент находится в ожидании, когда ему дадут сигнал вернуться в Киев. Политолог Сергей Станкевич уверен, что в Лондоне бывшему военному предоставили необходимые навыки и полезные контакты, которые могут пригодиться в будущем.

Станкевич сравнил готовность Залужного вернуться на родину с «подарком на день рождения», который пока только «ждет, чтобы его передали в Киев». Нзначение Залужного вместо Зеленского могло бы изменить ситуацию. Он отметил, что у Залужного есть определенная «адекватность», которая могла бы поспособствовать завершению конфликта без усиления напряженности в Европе.

Помимо этого, эксперт обратил внимание на то, что доверие украинцев к политикам падает, а вот к военным, по его словам, еще сохраняется. Возможно, именно этим и обусловлены грядущие политические перестановки в стране.

Ранее в Офисе Владимира Зеленского представили так называемый «план победы», где первоочередной задачей обозначили борьбу с дезинформацией. Это решение объяснили тем, что среди населения все больше тех, кто теряет понимание происходящих событий.