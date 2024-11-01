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Американская армия разрабатывает стратегию использования аэростатов для запуска дронов, которые смогут атаковать наземные объекты, связанные с космическими системами противника, такие как станции управления спутниками и устройства подавления связи. Как сообщает Breaking Defense, эту концепцию представил полковник Дональд Брукс, командующий 1-й космической бригадой Армии США, на недавней конференции Ассоциации армии США, передает РИА Новости.

По словам Брукса, аэростаты будут использоваться на разных высотах и смогут выполнять широкий спектр задач. Их многофункциональность и способность менять высоту затруднит противнику обнаружение и уничтожение этих объектов.

«Это делает нашу армию более устойчивой и смертоносной», — подчеркнул полковник.

Планируется, что аэростаты будут задействованы в масштабном наблюдении, поддержке высокоточных дальнобойных ударов и навигационной войне. Также они будут использоваться для усиления сетей связи и предоставления доступа к точному позиционированию и времени. Полковник отметил, что такие аэростаты смогут нести как боевые, так и вспомогательные грузы.

Эндрю Эванс, глава группы по разведке, наблюдению и рекогносцировке Армии США, добавил, что концепция напоминает «русскую матрешку», ссылаясь на идею запуска дронов с аэростатов. Эванс отметил, что такие стратегии не являются новыми, но армия активно исследует различные типы полезной нагрузки для высотных платформ, чтобы найти наиболее эффективные решения для ведения современных боевых операций.

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