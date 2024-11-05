Способность пожилого человека стоять на одной ноге в течение десяти секунд может многое рассказать о его здоровье и долголетии. Ученые из Магдебурга выяснили, что поддержание равновесия не только снижает риск смертности, но и укрепляет умственные способности, делая жизнь в старости более качественной. Исследования, проведенные в Университете Отто фон Герике, доказали, что регулярные упражнения на баланс способствуют активной стимуляции мозга. Это позволяет не только дольше сохранить ясность ума, но и повысить физическую устойчивость.

Особенно важны такие упражнения для пожилых людей, отмечает исследователь Клаудио Хиль Араужо из Бразилии. По его данным, те, кто может выдержать десятисекундное упражнение на одной ноге, имеют более низкие риски преждевременной смерти. Статистика показывает, что у тех, кто не справляется с этим заданием, риск летального исхода в течение следующих десяти лет возрастает почти вдвое.

Регулярная тренировка баланса положительно влияет на мозг. Как поясняет Марко Тауберт, исследователь из Магдебурга, наш мозг имеет свои пределы, но их можно расширять. Это особенно актуально для пожилых, поскольку почти 700 000 человек ежегодно погибают в результате падений, чаще всего из-за ослабленного чувства равновесия. Здесь тренировки играют ключевую роль, так как помогают избежать падений, обеспечивая безопасность в повседневной жизни.

Чтобы определить оптимальную нагрузку для каждого, исследователи использовали специальный стабилометр. Это устройство, аналогичное велотренажеру, помогает подбирать интенсивность упражнений в зависимости от уровня подготовки человека, избегая чрезмерной или недостаточной нагрузки. Такой подход позволяет укрепить мозг и физическое здоровье испытуемых максимально эффективно.

Важно, что упражнения на равновесие можно выполнять и без специального оборудования. Марко Тауберт рекомендует начинать с простых упражнений, которые каждый может выполнить дома. Даже базовая практика баланса стоя на одной ноге уже приносит пользу и помогает поддерживать координацию. Цель ученых — сделать такие упражнения доступными и полезными для всех, даже для тех, кто не имеет специальных тренажеров.

Сейчас исследователи работают над долгосрочной программой упражнений, направленных на улучшение баланса и поддержание нейронных связей. Первые результаты, полученные от 60 участников, показывают, что подобные тренировки действительно структурно влияют на работу мозга, помогая сохранить память и когнитивные функции.

В ближайшее время ученые из Магдебурга планируют представить свои открытия на крупном спортивном конгрессе.