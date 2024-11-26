Недавнее заявление президента России Владимира Путина о новом гиперзвуковом оружии «Орешник» вызвало широкий резонанс как в России, так и за ее пределами. Китайские СМИ, в частности издание Sohu, отметили, что появление этой ракеты стало неожиданностью для международного сообщества, включая ведущие разведывательные службы Запада.

«Россия впервые применила новую гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник», чем застала весь мир врасплох», — подчеркивается в материале, представленном порталом АБН24.

Журналисты из КНР считают, что это событие может стать одним из крупнейших провалов американской разведки. В Вашингтоне, как утверждают авторы, не только не знали о существовании ракеты, но и не могли предугадать, как Россия ответит на провокации Запада.

Особенно ярко в статье акцентируется внимание на том, что из-за неопределенности в действиях Москвы Соединенные Штаты и их союзники приостановили работу ряда посольств и эвакуировали сотрудников, опасаясь возможных последствий. Однако президент России, по мнению китайских обозревателей, переиграл своих оппонентов, продемонстрировав неожиданный и асимметричный подход, который оставил западные спецслужбы в неведении.

Главная сила «Орешника», по мнению аналитиков, заключается в его технических преимуществах. Ракета сочетает в себе высокую скорость, сложную и непредсказуемую траекторию, что делает ее практически неуязвимой для современных систем ПВО. В публикации *Sohu* подчеркивается, что Запад, привыкший видеть себя в роли лидера в высокотехнологичных разработках, оказался в позиции «слепого слона» на фоне оперативной секретности и мастерства российских военных.

Китайские эксперты также отметили, что провал американской разведки в этом вопросе ставит под сомнение заявления США о глобальном контроле и тотальной осведомленности. Ситуация с «Орешником», как предполагается, позволила России укрепить свои позиции в гонке гиперзвукового вооружения, вырвавшись вперед на этом стратегически важном направлении.

Появление такой ракеты, как «Орешник», не только демонстрирует высокий уровень российских разработок, но и заставляет мир задуматься о кардинальных изменениях в балансе сил. Ее успешное применение, по мнению обозревателей, подчеркивает неспособность Запада оперативно реагировать на вызовы, что открывает перед Россией новые возможности для защиты своих интересов на международной арене.