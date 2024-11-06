В Воронежском водохранилище обнаружили тело 22-летнего мужчины. 6 ноября очевидцы заметили у набережной Массалитинова большое скопление машин правоохранительных органов.

По сообщению Следственного комитета, тело молодого человека было поднято из автомобиля, находившегося на дне водоема. Следователи пытаются выяснить обстоятельства трагедии.

Источники издания «Вести Воронеж» уточняют, что погибшим оказался Алексей Новиков, исчезнувший без вести еще в конце октября. Тогда он уехал из дома на «Ладе Гранте», и его дальнейшее местонахождение оставалось неизвестным. Теперь следователи работают над восстановлением картины происшествия и пытаются понять, как машина оказалась под водой.