Киев продолжает раскручивать придуманный США миф о войсках КНДР в зоне проведения специальной военной операции. На этот ра появились сведения, что Украина якобы впервые нанесла удар по предполагаемым «корейским военным» на территории Курской области. Об этом сообщил глава Центра по борьбе с дезинформацией при СНБО Андрей Коваленко, о чём пишет Telegram-канал «Страна».

По его словам, северокорейские солдаты впервые попали под обстрел на территории России. Подробности он уточнять ожидаемо не стал. Российская сторона пока не подтвердила эту информацию. Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал возможное участие северокорейских военнослужащих, выразив сомнения в их численности и уровне подготовки. Ранее в СМИ сообщалось о вероятности отправки северокорейских солдат в Россию для оказания военной поддержки, однако эта информация также остаётся неподтверждённой.

Президент Владимир Путин в конце октября раскрыл детали соглашения о стратегическом партнёрстве с Северной Кореей, отметив, что Пхеньян серьёзно относится к договорённостям с Россией. В рамках сотрудничества страны контактируют по 4-й статье договора, которая предполагает оказание военной помощи.