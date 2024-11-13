На рынке современной сантехники в огромном ассортименте представлены смесители для кухни и ванной комнаты, поэтому без наличия хотя бы минимальных знаний сделать выбор достаточно сложно. Устройства отличаются конструкцией и стоимостью, функциональностью и даже внешним видом. Сегодня они не только выполняют свою главную и единственную задачу – смешивают горячую воду с холодной, но и вполне могут выступать в качестве дизайнерского элемента.

Но если требуется купить смесители для ванной комнаты либо кухни, лучше первым делом все же обращать внимание на их надежность и качество исполнения. Эстетические характеристики тоже важны, однако это все же второстепенный критерий.

Выбор смесителей для кухни

Основными требованиями к таким устройствам являются соответствие габаритам раковины и наличие высокого излива, позволяющего удобно набирать воду в большие кастрюли и другие емкости. Лучше, если он будет поворотным для обеспечения максимального удобства использования смесителя.

Кроме того, популярное сегодня решение – это наличие фильтра, который очищает воду и подает ее через отдельный канал.

В процессе выбора, помимо размеров, нужно обращать внимание на конструктивные особенности смесителя, речь о которых пойдет ниже, и на то, чтобы устройство гармонично вписывалось в дизайн интерьера.

Выбор смесителей для ванной

Для ванной комнаты можно выбирать устройство с низким изливом, который может либо поворачиваться в разные стороны, либо находиться на одном месте. Кроме того, не стоит забывать о душе – смеситель может оснащаться либо держателем для него, либо простой душевой лейкой и шлангом.

Отдельно стоит упомянуть настенные смесители, которые применяются как в ванне, так и в душевой кабинке.

Особенности конструкции

По этому критерию все смесители делятся на несколько видов:

двухрычажные или двухвентильные, которые позволяют отдельно открывать горячую и холодную воду и затем регулировать ее температуру по своему усмотрению;

однорычажные. Они более удобны, так как позволяют одним движением настроить напор воды и ее температуру, установив рычаг в нужное положение;

сенсорные, которые реагируют на движение и автоматически включают воду;

каскадные, обеспечивающие оригинальный эффект водопада;

оснащенные датчиком температуры – термостатом, который ориентируется на заданные пользователем параметры.

Современные устройства могут оснащаться электронным блоком управления, которые не только выполняет регулировки, но и в автоматическом режиме переключается с душа на ванну и наоборот.

Материалы смесителей

Долговечность, надежность и внешний вид сантехники зависит от материалов. Относится это и к смесителям, для изготовления которых применяются:

пластик. Самый дешевый и достаточно практичный вариант, однако он недолговечен, поэтому используется лишь в качестве временного решения;

латунь, которая оснащается хромовым, никелевым либо эмалевым покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии. Это недорогое, но достаточно долговечное решение;

бронза, устойчивая к коррозии и превосходящая латунь по прочности;

силумин, представляющий собой сплав кремния с алюминием. Он обходится недорого и на современном рынке является одним из самых популярных материалов.

Также для изготовления смесителей могут использоваться медь, легированные стали и другие материалы. Защитное покрытие выполняется из уже упомянутых хрома или никеля, а в дорогостоящих устройствах элитного уровня – и из драгоценных металлов.

Лучше всего выбирать долговечные покрытия и материалы, чтобы смеситель прослужил как можно дольше. Кроме того, важно разобраться с типом установки конкретного устройства, так как в противном случае могут возникнуть проблемы с его монтажом.

Чтобы их исключить, имеет смысл воспользоваться помощью консультанта. Так, в сети магазинов инженерного оборудования “Санмикс” всегда можно получить ответы на любые вопросы, а также подобрать смеситель и другое устройство под любые требования и критерии.