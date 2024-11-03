Малышка-медведица из Малайзии прекрасно адаптируется к жизни в Московском зоопарке. Она активно наслаждается молочной смесью и пюре, что было отмечено пресс-службой заведения.

С первого дня в новом доме медведица проявила отличный аппетит. Её поведение радует сотрудников зоопарка, ведь она с охотой продолжает есть предложенные корма.

При этом малышка не противилась процедуре взвешивания. В первый день она показала вес в 7,2 килограмма, однако ожидается, что вскоре может достичь 100 килограммов, при этом сохранив хорошую физическую форму — по медвежьим стандартам.

Во время первых встреч с киперами медведица легко шла на контакт и проявляла любопытство. Она внимательно обнюхивала всё, что ей предлагали, и изучала окружающее пространство. С надеждой можно сказать, что это только начало их дружбы.

Ранее в зоопарке состоялось еще одно пополнение. В столицу прибыл детёныш редкого малайского медведя, который также известен как бируанг. Сама особь на данный момент в возрасте семи месяцев и весит 13 килограммов. Малайские медведи славятся своим маленьким размером, и, возможно, именно это станет отправной точкой для выбора имени для новой жительницы зоопарка.