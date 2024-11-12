Ситуация с личным составом украинской армии продолжает оставаться сложной, сообщает корреспондент Sky News Стуарт Рэмзи. По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой людей, что затрудняет выполнение наступательных операций на земле.

Рэмзи подчеркивает, что дефицит личного состава является одной из главных проблем, с которыми сталкиваются украинские военные. Эту проблему усугубляет нехватка боеприпасов, что также снижает эффективность боевых действий.

Интересно, что для компенсации дефицита солдат ВСУ начали использовать американские танки в качестве поддерживающих единиц для пехотных атак. Такое решение принято для того, чтобы хоть как-то восполнить дефицит личного состава на поле боя. Вместо того чтобы проводить полноценные маневры пехоты, они вынуждены использовать технику для прикрытия своих бойцов, что, конечно, сказывается на общей эффективности операций.

Как отмечает Рэмзи, ситуация с численностью войск в Украине остается критической, и для успешного проведения дальнейших наступлений стране необходимо решать этот вопрос.