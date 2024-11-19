Александр Шевцов, более известный как лидер секты «Троеруссия» по прозвищу Саныч, снова привлек внимание общественности. После освобождения по амнистии в 2015 году он начал новую деятельность: занялся психологическими практиками и основал бизнес по производству мяса, сообщает SHOT.

Шевцов стал известен в 2014 году, когда сотрудники ФСБ обнаружили у него видеозаписи с шокирующим содержанием. На кадрах запечатлено, как он во время своих сеансов избивал женщин и детей. Эти действия он объяснял как способ избавления людей от «негативной энергии». Например, на одном из видео Саныч плетью бил женщину, лежащую на руках мужа, наносил удары ребенку, а другому человеку несколько минут подряд давал пощечины. Под прикрытием «Заповедника народного быта» он создал секту, где практиковались такие методы «очищения».

Несмотря на серьёзность обвинений, Шевцов был освобождён по амнистии, приуроченной к 70-летию Победы. После выхода на свободу он решил возобновить работу, но уже в другой форме. Теперь он проводит психологические тренинги и практики, заявляя, что помогает людям корректировать их цели. По словам самого Шевцова, многие из его нынешних клиентов — это те, кто был с ним знаком ещё до его задержания.

Кроме того, он зарегистрировал издательство под названием «Роща», которое занимается выпуском его собственных работ. Также Шевцов открыл компанию «Хорошее питание», специализирующуюся на производстве мяса. За прошлый год его официальная прибыль составила 500 тысяч рублей.

Деятельность Шевцова вызывает смешанные чувства у тех, кто знаком с его прошлым. Несмотря на то, что он нашёл новые пути заработка, многие задаются вопросом, насколько изменились его подходы и методы работы.