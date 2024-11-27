Общественное движение «Ветераны России» обратилось к президенту Владимиру Путину с инициативой предоставить российское гражданство известному сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. В своем письме активисты отметили значительный вклад кинематографиста в продвижение русской культуры за пределами страны. Об этом сообщил портал Life со ссылкой на источник SHOT.

По словам участников движения, творчество Кустурицы пропитано уважением к традициям и духовным ценностям, что делает его близким русскому народу. Они подчеркнули, что предоставление гражданства стало бы важным шагом в развитии культурных связей между Россией и Сербией.

«Мы уверены, что предоставление Эмиру Кустурице гражданства РФ укрепит культурное сотрудничество между нашими народами», — говорится в письме общественников.

Кроме того, «Ветераны России» предложили режиссеру посетить зону специальной военной операции. Как считают активисты, это дало бы ему возможность лично увидеть мужество российских воинов, а также представить их подвиги миру через призму его уникального кинематографического таланта.

Сам Эмир Кустурица недавно заявил о желании стать гражданином России. По его словам, российский паспорт предоставил бы ему больше возможностей для реализации новых кинопроектов. При этом режиссер подчеркнул, что давно ощущает себя частью российской культуры.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени. Эта награда была вручена за его вклад в сохранение традиционных ценностей и развитие культурного диалога.

Эмир Кустурица известен своими фильмами, которые неоднократно получали признание на международных фестивалях. Его работы, такие как «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот» и «По молоку пути», прославили уникальный стиль режиссера и подчеркнули его внимание к теме культурной идентичности.