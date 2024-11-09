Военный эксперт и подполковник запаса Роман Шкурлатов выразил мнение, что специальная военная операция России имеет еще одну ключевую цель, помимо заявленных демилитаризации и денацификации Украины. Москва также противостоит западной гегемонии, поддерживая усилия Глобального Юга, который стремится укрепить свои позиции на мировой арене. Шкурлатов полагает, что возможная победа России в конфликте может существенно ослабить позиции Запада, а страны Глобального Юга внимательно следят за развитием событий.

За киевским режимом стоит Запад, которые уже не пытается своей вовлеченности в противостояние, а страны Глобального Юга выжидают подходящий момент для вмешательства. Именно поэтому такие государства, как Китай и Бразилия, начинают предлагать мирные инициативы. Этот интерес к дипломатии проявляют и некоторые западные страны, также стремящиеся участвовать в будущих процессах урегулирования.

Шкурлатов обозначил «худший сценарий» для России: прекращение боевых действий на текущей линии и вынужденные переговоры. Он подчёркивает, что подобное развитие событий может иметь серьёзные последствия, и считает важным избежать давления на Россию в этом направлении.

Эксперт добавил, что, несмотря на предстоящие выборы в США, ключевым остаётся вопрос о переговорах. Россия, по его мнению, готова идти на переговоры только в случае капитуляции противника или официального признания российских территорий в соответствии с Конституцией, включая четыре региона в административных границах России.