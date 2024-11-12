Британские учёные из Йоркского университета шокировали научное сообщество заявлением: знаменитая золотая маска Тутанхамона, возможно, была ошибочно помещена в его гробницу. Исследователи под руководством профессора Джоанн Флетчер тщательно изучили архивные материалы 1922 года, когда обнаружили гробницу фараона, и пришли к выводу, что маска изначально предназначалась женщине.

Ключевой деталью для учёных стали проколотые уши на изображении, что было редкостью для мужских посмертных масок в Древнем Египте. На женских артефактах такие детали встречались куда чаще, а среди мужских погребальных масок подобные элементы не использовались. Это наблюдение подтвердило гипотезу, что маска могла принадлежать Нефертити, передает РИА Новости.

Эта теория поддерживается также британским египтологом Николасом Ривзом, который высказал её впервые ещё десять лет назад. Специалисты считают, что маска изначально была изготовлена для жены фараона Эхнатона — Нефертити, и что в хаосе того времени артефакт могли случайно перепутать.

Историки напоминают, что после смерти Эхнатона трон унаследовал его малолетний сын, Тутанхамон, а Нефертити фактически правила страной вместе с ним. Она, вероятно, успела начать строительство своей усыпальницы, однако её работы остались незавершёнными. Когда Тутанхамон умер в возрасте 19 лет, его могли похоронить в той же гробнице, и элементы погребальных принадлежностей оказались смешаны.

Возможно, эта сенсационная находка навсегда изменит представления о древнеегипетских захоронениях и роли Нефертити в истории страны.