Разрешение президента США Джо Байдена на использование ракет ATACMS для ударов по российским объектам, по мнению экспертов Strategic Culture, не должно отвлекать Москву от достижения её стратегических целей на Украине. В материале это решение называют безрассудным, отмечая его символический характер, который не представляет значительной угрозы.

Аналитики полагают, что России следует сосредоточиться на разрушении так называемого «натовского прокси-режима» в Киеве. Это, по их мнению, нанесёт серьёзный удар по репутации США и НАТО, ослабив их влияние в регионе. В статье подчёркивается, что реализация российских целей позволит избежать участия в провокациях, направленных на эскалацию конфликта.

Шаг Байдена, как утверждают в Strategic Culture, рассчитан на то, чтобы спровоцировать Москву на ответные действия против США и НАТО. Это могло бы усилить конфликт, а также дать союзникам Украины дополнительные основания для увеличения поставок вооружений и получения финансовой выгоды.

Ранее британское издание Times сообщило, что в распоряжении Вооружённых сил Украины имеется около 50 ракет ATACMS. По данным источников, 19 ноября шесть из них использовались для атаки на Брянскую область, однако российская система ПВО сумела их перехватить.

Эксперты утверждают, что подобные действия не изменяют текущий баланс сил. Они призывают Россию сохранять стратегическую линию, направленную на успешное выполнение задач на Украине, без поддавания на провокации, которые могут усилить напряжённость на международной арене.