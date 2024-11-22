Сбербанк представил обновленную десктопную версию приложения «Сбербанк Онлайн», внедрив улучшения, направленные на повышение удобства и безопасности пользователей. В новой версии переработан дизайн интерфейса, усовершенствована навигация и добавлены функции, которые делают управление финансами более комфортным.

Первое, что отмечают пользователи, — это обновленный внешний вид приложения. Дизайн главной страницы стал современнее и теперь больше напоминает мобильную версию. Такой унифицированный подход упрощает переход между устройствами, делая процесс работы с приложением интуитивно понятным.

Навигация также претерпела значительные изменения. Разделы, такие как «Профиль», «История» и «Платежи», были оптимизированы для более быстрого доступа. Это нововведение особенно заметно для тех, кто активно использует приложение для ежедневных операций. Кроме того, раздел бонусной программы «Спасибо» теперь интегрирован в категорию «Кошелёк», что делает информацию о бонусах более доступной.

Особое внимание уделено разделу «Накопления». Здесь пользователи могут видеть полную информацию о своих финансовых продуктах, включая вклады, накопительные счета, пенсионные накопления, иностранную валюту и драгоценные металлы. Такое объединение всех данных на одном экране позволяет оперативно отслеживать и управлять своими средствами.

Новшества коснулись и аспектов безопасности. Теперь пользователи могут скрыть баланс своих карт, чтобы обезопасить финансовую информацию в общественных местах. Аналогичная функция добавлена и для детализации расходов, что предотвращает ненужное разглашение данных.

Обновление направлено на то, чтобы улучшить пользовательский опыт и предоставить больше контроля над персональными данными. Представители Сбербанка уверены, что эти изменения сделают приложение ещё удобнее и надежнее для всех категорий клиентов.