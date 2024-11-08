Эндокринолог Алиса Тюгаева, работающая в Саратовской области, развеяла популярный миф о том, что употребление сладостей напрямую связано с развитием диабета. В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, она рассказала, что сахар не является прямой причиной заболевания.

Тюгаева отметила, что, хотя сладкое и не вызывает диабет, люди с уже диагностированным заболеванием должны строго ограничивать потребление сахара. Пациентам рекомендуется избегать не только сладостей, но и фастфуда, жирных, соленых и копченых продуктов. Важно выбирать щадящие методы приготовления — такие как тушение или запекание, а не жарка, сообщает om-saratov.ru.

Эндокринолог добавила, что диабет требует соблюдения определённого образа жизни, однако с этим диагнозом можно оставаться активным и достигать успехов, в том числе и в спорте. Современные медицинские подходы позволяют людям с диабетом вести полноценную жизнь.

В Саратовской области зарегистрировано свыше 91 тысячи человек с этим диагнозом. Из них 87 тысяч страдают диабетом второго типа, а около 3600 человек — первого.