Саратовский житель задолжал своему несовершеннолетнему сыну по алиментам крупную сумму – долг достиг 576 тысяч рублей. После того как юноша стал совершеннолетним, производство по алиментам завершили, но обязанность выплат не была снята.

Для взыскания задолженности приставы вновь возбудили исполнительное производство, наложив запрет на выезд должника за рубеж, арестовав его счета и ограничив его права на смену собственника транспортного средства.

Сначала судебные приставы пытались удерживать долг с заработной платы мужчины, но вскоре он оставил работу и выплаты прекратились. В связи с нерегулярными поступлениями денег приставы решили арестовать его автомобиль Toyota RAV4. Выяснилось, что должник приобрел новую квартиру и временно проживает в городе Марксе, хотя периодически возвращается в Саратов.

Приставы совместно с сотрудниками ГИБДД установили график его передвижений, что позволило задержать автомобиль на одной из трасс в Энгельсском районе. Иномарку сразу арестовали. Как сообщили в управлении судебных приставов по Саратовской области, если должник не погасит всю сумму, его транспортное средство выставят на продажу, чтобы компенсировать долг перед сыном.