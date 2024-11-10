С 2025 года россияне столкнутся с новыми правилами пополнения мобильных счетов. Введенные изменения касаются всех способов оплаты, и, по сути, они отменяют возможность анонимных операций.

Согласно новым постановлениям, теперь для пополнения баланса наличными потребуется или предъявить паспорт, или пройти процедуру идентификации через портал Госуслуг. Эти изменения стали частью более широких поправок в закон о связи, которые были приняты в конце весенней сессии парламента и будут внедряться поэтапно. Первый этап начнется с 1 января 2025 года.

С этого момента россияне больше не смогут анонимно оплатить мобильную связь через банковские кассы, почтовые отделения или терминалы. Чтобы совершить платеж, необходимо будет подтвердить свою личность. Для этого, например, при пополнении баланса в отделении оператора, абонент должен будет предоставить паспорт и подписать согласие на обработку своих персональных данных.

Что касается терминалов, то они тоже будут оснащены новыми функциями. Каждый аппарат получит возможность считывать или генерировать QR-коды. Сканирование кода, подтверждающее личность пользователя, станет обязательным шагом перед внесением денег на телефонный счет.

Эти изменения — шаг к усилению контроля за финансовыми операциями и защите пользователей от мошенничества.